Світська левиця Кім Кардашьян, що отримала популярність після виходу шоу про її сімейство, позувала зі своєю сестрою, Хлоєю

Зірка опублікувала серію фото, нак яких позує, як сама, так і зі своєю родичкою, пише Politeka.net.

Кім з'явилася в чорному гольфі, який обтягнув її пишні груди. Красуня зробила свій фірмовий макіяж, виділивши вилиці, пухкі губи і довгі вії. Її зачіска - довга косичка.

Кім позувала, дивлячись в камеру, або дивлячись вдалину. Дівчина робила губи "качечкою", посміхалася і вела себе невимушено: "Ось це так!".

Хлоя тим часом сиділа поруч. Вона позувала в топі, який підкреслив її груди і піджаку в білу смугу. Блискучі сережки виблискували у вухах і доповнювали образ. Сестра Кім зробила високий хвіст, залишивши частину волосся розпущеною. Дівчина дивилася в камеру і посміхалася.

"160 мільйонів !!! Я люблю вас, хлопці!!!", - написала Кім, повідомивши про кількість підписників в Instagram.

За 10 годин пост Кім зібрав більше двох мільйонів лайків.

Користувачі мережі привітали Кім і написали масу компліментів на адресу сестер.

Нагадаємо, Кім Кардашьян опублікувала кадри в Сториз, на яких позує сидячи в салоні в одній маєчці, вихваляючись великими грудьми. Також інста-зірка вразила яскравою зміною зовнішності, і її навіть важко впізнати з першого погляду. Адже вона засмагла і одягла світлу перуку.

Кім готувалася до зйомки, адже навколо неї літали стилісти, а їх сильні чоловічі руки з пензликами і гребінцями наносили макіяж.

Раніше ми писали, що нещодавно Кім Кардашьян оголосила про випуск нової колекції білизни. Звичайно, з такого приводу знаменитість не могла не зробити знімок у своєму комплекті. На новому фото Кім сидить на підлозі, схрестивши ноги в білизні блідо-рожевого кольору.

Варто відзначити, що як для скандальної діви вибір білизни виявився доволі скромним: мова йде про спортивний ліфчик і звичайні трусиках без зайвих витребеньок.

Нагадаємо також, що Кім Кардашьян розпустила чорне хвилясте волосся і подивилася в камеру. Вона показала свій макіяж, що складається з коричневих тіней, чорних стрілок і великих вій.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.