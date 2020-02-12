Відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська поділилася новим роликів на своїй сторінці в Instagram

На кадрах Мейхер позує в чорній майці без білизни і штанях або чомусь подібному. Пояс Надія обв'язала верхнім одягом. Співачка на кадрах виконувала пісню, в руці її можна побачити мікрофон, а перед нею стояла підставка для паперу з текстом. На задньому фоні можна побачити вішалку з одягом і червону штору. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли переглянути ролик 15 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Надія,це приголомшливо!!!!! Дуже круто,шалено красиво і дуже душевно-до сліз!!!!! Дякуємо за ваш талант!!!! Ви прекрасні!!!!", "Надія, а в Москві у Вас буде концерт?? Дуже хочеться", Божественно, це те що я хотіла почути, браво, обов'язково візьму квитки)", "Надія,яка Ви молодець, хороший вибір пісень і приємно дивитися і слухати,що Ви серйозно займаєтеся вокалом... Йдіть в цьому напрямку! Мало того що Ви красуня ще й співаєте добре".

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На фото Мейхер позує в чорному квітковому плаття без білизни. Образ Надія доповнила піджаком. Співачка була з пишною короткою зачіскою. Вона зробила селфи в дзеркало на телефон. На тлі можна побачити раковину, тумбочку і стіну кімнати.

"Знову зйомки... Готуємо щось цікаве і вибухонебезпечне", - написала Надя під фото.

Фанати встигли поставити майже три тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Як дочекатися?", "Коли фільм буде. Шикарно виглядаєш", "Красуня", "Чудесна дівчинка", "Надя, ти бомба?", "Ви дуже хороша актриса", "Надя, ви хороша самка".

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