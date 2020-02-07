Известная украинская певица Надежда Мейхер показала новый образ в черном платье

На фото Мейхер позирует в черном платье в пол с большим декольте. При этом Надежда решила не надевать белье. Певица была в этот раз с пышной прической. Она фотографировала себя в зеркало и улыбалась на камеру. Фото получилось очень интересным, но уже можно заметить, что возраст дает свое. Рядом можно увидеть стул, а также столик, на котором стоит косметичка. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под фото. Все из-за того, что Мейхер выбросила снимок в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что экс-солистка группы ВИА Гра Надежда Мейхер поделилась фотографией со съемок.

Артистка подписала его «Bonjour», намекая на французский стиль съемок. На фотографии Мейхер предстала в черном бюстье и золотистой кофте. Кофточку она расстегнула показав откровенный вырез. На снимок попал край нижнего белья артистки.

Поклонники оценили новый снимок Мейхер, отметив, что 37-летняя певица не теряет форму. Однако добавили, что женщина выглядит уставшей.

«Серьезная женщина», «Сиси первые заходят», «Глубокая грусть внутри..», "Надюха-огонь мамзель", "Мощная", «Роскошная», «Да уж годы, годы», «Такие уставшие глазки», «Надюша! Какая же ты красивая. Плюс ко всему Ты просто умница самая чудесная и привлекательная девушка на земле я всей душой тебя люблю», - пишут фолловеры.

Сообщалось, чтчо известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская решила порадовать поклонников новым откровенным снимком.

Так, на опубликованном снимке певица позирует сидя на стуле в элегантной кофте и платье с вырезом. При этом она эффектно подняла руки, подчеркивая тем самым сочные формы.

Однако украинцы не смогли высказаться – фотографию Мейхер показала у себя в Сторис.

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