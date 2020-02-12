Відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала нове фото з відпочинку

На фото Гузь позує в купальних трусиках і стегнах хустці з довгою бахромою. Верхню частину купальника Леоніла вирішила не надягати. Головне достоїнство модель прикрила руками, склавши їх на груди. Волосся Міс Україна зібрала у хвіст на цей раз. Гузь показала себе в цей раз на фоні бамбука та іншої екзотичної рослинності. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Смійся Лео))) Головне, не опускай руки))", - написала Леоніла під фото.

Фанати встигли поставити більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Горобчик, все буде. Головне ніколи не опускай руки", "Красиво )) хоч усмішка звичайно така - фейковая))", "Руки вгору", "І плечі розгортай! Посмішка", "Так тримати головне душею не старіти".

Раніше ми повідомляли, що модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала домашнє фото.

На фото Гузь позує в чорному толстовці або кофту. Вона трохи розставила ноги і одну руку сховала між ними. Леоніла вирішила не одягати взуття і залишила ноги зовсім без одягу. Волосся модель залишила розпущеним. Гузь в цей раз сиділа на чомусь під сходами.

"Будинку", - коротко підписала знімок Леоніла, зазначивши, що вона зараз у столиці України - Києві. Відомо, що до цього модель відпочивала в Іспанії, звідки активно публікувала фотографії.

Повідомлялося, що Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала нове фото з відпочинку в нічному закладі.

На фото Гузь позує в чорному платті. Вона стоїть на другому поверсі якогось нічного закладу в Києві. На фото можна оцінити довгі ноги Леоніли, які вона підкреслила високим каблуком. Поруч можна побачити якісь рослини. а знизу інших людей.

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