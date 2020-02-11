Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала новий соковитий образ в білій майці

На фото Котова позує в білій майці, бретельки якої былыи спущенны. Тетяна показала великим планом свою головну гордість. Співачка позувала у цей раз з розпущеним волоссям. Крім артистки, на знімку нічого не видно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"З трепетом і хвилюванням чекаю завтрашнього дня, адже завтра я ... Спробуй вгадати, що з'явиться в моєму житті?", - написала Котова під фото.

Фанати встигли поставити більше 10 тисяч лайків і написали багато коментарів:

"Нова сумочка?", "Дитина", "Дві смужки", "Якась можливість. Те, чого хотіла давно. А фото неймовірне . Фото фоп. Таке рідко виходить. Збіг світла, кольору і всього", "Виходиш заміж", "Нова пісня".

Раніше ми повідомляли, що 34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра" зайняла одне з суддівських місць під час кастингу на конкурс краси "Міс Росія-2020".

Дівчина поділилася кадрами події у своєму мікроблозі в Instagram. Котова, ніби Барбі, з'явилася в яскравому рожевому кольорі. На артистці піджак соковитого відтінку, який вигідно підкреслив зону декольте, від якої неможливо відвести погляд. Ідеальна укладання і яскравий макіяж доповнили образ.

Повідомлялося, що відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала нове фото, де вона позує у спідниці.

На знімку Тетяна показує себе в чорній блузці і білій спідниці. Образ доповнила Котова великими сережками. Волосся співачка вирішила не зав'язувати в хвіст, а розпустила і взялася руками, надаючи їм об'єм. Тетяна в цей раз сиділа на стільчику за столом на майданчику. На тлі можна побачити мощену бруківкою вулицю.

Нагадаємо, розкішна Екс-ВІА Гра показала "доросле" фото в прозорому вбранні

Також Politeka повідомляла, що соковита екс-ВІА Гра забула про сором і вразила своєю красою у великому декольте

А ще Politeka писала, що безсоромна блондинка з ВІА Гри потрясла соковитими місцями в екстра-міні



