Известная исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Татьяна Котова продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.

Так, звезда отвечает на вопросы поклонников, сопровождая это все соблазнительными снимками с отпуска. На одном из них Котова позирует в закрытом, который подчеркивает ее «осиную» талию. При этом ей задают вопрос о возрасте, на который она так и не ответила.

На другом снимке Котова решила приспустить кружевное белье и показать всем идеальных «близняшек». Как можно заметить, у нее спрашивали, где она делала операцию на груди.

Как сообщалось ранее, Котова покорила сеть накачанным телом на фоне лазурного океана.

Артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим снимком, на котором предстала в синем купальнике на краю бассейна. Певица выгнулась в соблазнительной позе, вытянув ножку вперед и поиграв одной рукой с волосами, в другой руке она держит бокал с напитком. Рельефные мышцы, плоский животик и страстный вид Котовой никого не оставят равнодушным.

К сожалению, по словам артистки, ее новогодний отпуск на Мальдивах завершается, но на память она оставила много подобных восхитительных снимков.

"Очень жалко уезжать отсюда 😿😻 Если рай на земле существует, то он здесь, и подтверждение тому – все мои сторис в эти дни 💙 Спасибо, что смотрите, я желаю всем оказаться здесь и получить необыкновенные эмоции от красоты и гармонии 🌊 ☀ Ведь всё, ради чего мы живем – это набор эмоций и чувств друг к другу и к этому миру 🧡🧡🧡 #heritanceaarah #heritancehotelsandresorts", - написала в соцсети Татьяна.

Напомним, экс-ВИА Гра приспустила купальник и засветила сочные формы

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