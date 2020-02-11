Відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська показала новий кадр зі зйомок

На фото Мейхер позує в чорному квітковому плаття без білизни. Образ Надія доповнила піджаком. Співачка була з пишною короткою зачіскою. Вона зробила селфи в дзеркало на телефон. На тлі можна побачити раковину, тумбочку і стіну кімнати. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Знову зйомки... Готуємо щось цікаве і вибухонебезпечне", - написала Надя під фото.

Фанати встигли поставити майже три тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Як дочекатися?", "Коли фільм буде. Шикарно виглядаєш", "Красуня", "Чудесна дівчинка", "Надя, ти бомба?", "Ви дуже хороша актриса", "Надя, ви хороша самка", "Надюх, як ти постаріла, терміново займися собою", "Пусенька", "Леді", "Шикарна", "Сама чарівність", "Надія, класно виглядаєш", "з вами постійно вибухонебезпечно ,але так прекрасно і витончено. Шалено рада,того ,що ви нам готуєте сюрпризи Надія".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Надія Мейхер вразила постарілим видом в мережі.

На фото Мейхер позує в кремовому, швидше за все, піджаку і з великими сережками. Надія взяла себе однією рукою за шию. На знімку можна легко помітити, як співачку залишає молодість. На тлі можна побачити шафки і стіну.

"Знімаю порчу. Поверну Коханого. Закоти привороти", - написала Надія під фото.

Повідомлялося, що колишня солитка групи "ВІА Гра" Надія Мейхер-Грановська порадувала шанувальників відвертим знімком.

«Моя сила», - коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Мейхер-Грановська позує в пальто. Вона елегантно прочинила його, виставивши напоказ пишні форми. Однак шанувальники зірки виявилися безмовні – знімком дівчина викинула у себе в Сторіс.

Нагадаємо, розкішна Надя Мейхер позбулася білизни і показала своїх "подружок"

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