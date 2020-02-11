На фан-сторінці екс-солістки "Серебро" Ольги Серябкиної (Molly) з'явився новий пост з відвертим фото улюбленої зірки

На знімку Ольга позує біля поцяцькованої стіни, пише Politeka.net. Зірка одягла блискучу сіточку, під якою виднілися бюстгальтер і трусики.

Оля злегка вигнулася, поклавши руку на талію. Білизна виділила пишні груди зірки і її пружну п'яту точку.

На можна не звернути увагу на стрункі рівні ніжки, на які вона взула босоніжки на підборах.

Серябкіна розпустила рівне волосся і зробила макіяж з акцентом на очі.

Відвертий образ завершила сумочка.

"Назви синонім любові ❤️", - підписали знімок автори посту.

За 14 годин пост зібрав понад 3500 лайків та багато коментарів.

"У любові синонімів не багато...мабуть, пристрасть,бажання бути поруч...зустрічати світанок і не бажати іншого...цінувати хвилини,яких не забути!!", "Біль", "Життя", "Самопожертва♡", "Всемогутність", "Оля,я тебе обожнюю)чмоки)", "Любов це дієслово!!!", "Ти дуже красива дівчина, Оля! А синонім Любові - Довіра! Якщо Любиш людину, треба довіряти їй повністю...А ревнощі вбиває Любов...", "Любов буває різною...до дітей до батьків і не тільки..і різні синоніми)", " У коханні може бути тільки один синонім - Бог. Ніяке інше слово не може зрівнятися зі словом «любов».", "Хотіти торкатися😍", "Диво вогонь❤️❤️❤️❤️❤️", "Вірність", "Красунчик", "Почуття власності😂😂😂", "Се**", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Оля Серябкіна позувала в одних бюстгальтері і чорних колготках на ліжку. Білизна ідеально сіла на пишних грудях.

Серябкіна показала пружні сідниці і прес, а також тонку талію.

Оля сиділа на колінах, і різко повернула голову так, що волосся розвіяв вітер.

Дівчина замріяно дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала в приміщенні, біля дзеркала. На ній був напівпрозорий бра і повністю просвітчаста кофточка. Виконавиця сором'язливо опустила очі вниз, на її обличчі був помітний макіяж.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Срібло» виявилися парою: приголомшливе зізнання.

Також Politeka писала, що экс-солистка «Серебро» засвітила всі в одній білизні.