На фан-страничке экс-солистки "Серебро" Ольги Серябкиной (Molly) появился новый пост с откровенным фото любимой звезды

На снимке Ольга позирует возле разукрашенной стены, пишет Politeka.net. Звезда надела блестящую сеточку, под которой виднелись бюстгалтер и трусики.

Оля слегка изогнулась, положив руку на талию. Белье выделило пышную грудь звезды и ее упругую пятую точку.

Нельзя не обратить внимание на стройные ровные ножки, на которые она обула босоножки на каблуке.

Серябкина распустила ровные волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Откровенный образ завершила сумочка.

"Назови синоним любви ❤️", - подписали снимок авторы поста.

За 14 часов пост собрал более 3500 лайков и много комментариев.

"У любви синонимов не много...пожалуй страсть,желанье рядом быть...встречать рассвет и не желать другого...ценить минуты,которых не забыть!!", "Боль", "Жизнь", "Самопожертвование♡", "Всемогущество", "Оля,я тебя обожаю)чмоки)", "Любовь это глагол!!!", "Ты очень красивая девушка, Оля! А синоним Любви- Доверие! Если Любишь человека, надо доверять ему полностью...А ревность убивает Любовь...", "Любовь бывает разной...к детям к родителям и не только..и синонимы разные)", " У любви может быть только один синоним - Бог. Никакое другое слово не может сравниться со словом «любовь».", "Хотеть касаться😍", "Чудо огонь❤️❤️❤️❤️❤️", "Верность", "Очаровашка", "Чувство собственности😂😂😂", "Се**", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Оля Серябкина позировала в одних бюстгальтере и черных колготках на кровати. Белье идеально село на пышной груди.

Серябкина показала упругие ягодицы и пресс, а также тонкую талию.

Оля сидела на коленях, и резко повернула голову так, что волосы развеял ветер.

Девушка томно смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

Напомним, Оля Серябкина позировала в помещении, у зеркала. На ней был полупрозрачный бра и полностью просвечивающая кофточка. Исполнительница стыдливо опустила глаза вниз, на ее лице присутствовал заметный макияж.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка «Серебро» засветила все в одном белье.