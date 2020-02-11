Світська левиця Кім Кардашьян, що отримала популярність після виходу шоу про її сімейство, похвалилася красою

Кім Кардашьян є власницею бренду косметики, який вона часто публікує у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Красуня опублікувала знімок, демонструючи помаду своєї фірми. При цьому Кім виглядала дуже спокусливо.

Красуня розпустила чорне хвилясте волосся. Вона подивилася в камеру, показуючи свій макіяж, що складається з коричневих тіней, чорних стрілок і великих вій. На обличчі також виділялися чорні брови.

Кардашьян прочинила губи і нанесла помаду коричневого відтінку.

"Боже, я люблю свою команду!!!!!! Спасибі @ chrisappleton1 & @ash_kholm... Велике спасибі і вашим чудовим помічникам. Я зроблю гламурну розповідь про мої історії про завтрашній день", - підписала знімок Кім.

За три години пост зібрав понад 600 тисяч лайків та багато коментарів.

Кім називали королевою стилю, красунею і неперевершеною жінкою.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян нещодавно виставила відфотошопленій знімок, на якому вона позує біля машини, стоячи ніби на хмарах.

Дівчина постала в облягаючому гольфі і брюках-кльош з принтом з зміїної шкіри.

На знаменитості - дута чорна куртка, вона злегка спустила її з плечей.

Завершили стильний образ великі темні окуляри.

Нагадаємо, Кардашьян постала в білому халатику, який вона спустила з плечей.

На зірці - стримана зачіска і яскравий макіяж з незвичайними стрілками. За кілька годин фото набрало 1,6 млн лайків.

«Цей образ дійсно підштовхнув мене до бажання спробувати нові образи в цьому році!", - підписала фото зірка.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян здивувала знімком в чорному обтягуючому костюмі.

Найбільше кидається в очі яскравий макіяж. Адже Кардашьян нанесла на губи нехарактерний для неї сливовий колір. Вона прочинила губи і закинула голову для знімка.

Раніше ми писали, що Кім Кардашян показала свої апетитні форми в платті з оксамиту. Також знаменитість розпустила своє довге темне волосся.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.