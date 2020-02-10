Премія "Оскар-2020" порадувала не одним яскравим виходом

Актриси, моделі, співачки – всі красуні Голлівуду і не тільки зібралися на щорічний вечір вручення нагород Кіноакадемії. Однією з найбільш пам'ятних на червоній доріжці, стала американська модель Блек Чайна.

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації у Twitter. Мало того, що модель висміяли у мережі за її обличчя «з пластикою», але ще й жваво обговорюють мега-відвертий вихід у вечірньому вбранні.

10 лютого в Лос-Анджелесі 31-річна Чайна вийшла на червону доріжку в довгій чорно-синій сукні від «Dona Matosh» з глибоким вертикальним декольте. Саме напівоголений пишний бюст моделі і високий розріз на нозі – неймовірно розбурхали публіку і стали одними із найбільш обговорюваних в мережі на даний момент.

У мережі також активно обговорюють татуювання на тілі артистки, її зачіску, «перекроєне пластикою» обличчя Чайнй, порівнюючи зоряну даму з жартівливим мульт-персонажем.

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Як відомо, в ніч на 10 лютого за київським часом у Лос-Анджелесі стартувала церемонія вручення головної кінонагороди - Оскар-2020.

Урочистий захід проходить в місцевому кінотеатрі Dolby Theatre. Варто відзначити, що це вже по рахунку 92-е вручення головної кінопремії.

За підсумками церемонії, кращим актором став Хоакін Фенікс за свою роль у фільмі "Джокер".

Крім Фенікса, на одну з головних нагород також претендували Адам Драйвер (Шлюбна історія), Джонатан Прайс (Два Тата), Леонардо Ді Капріо (Одного разу… в Голлівуді) і Антоніо Бандерас (Біль і слава).

Кращим режисером став Пон Джун-Хо, який зняв картину "Паразити".

Бред Пітт отримав Оскар як кращий актор другого плану ( ("Одного разу... в Голлівуді").

За станом на 6:20 за київським часом, відомі всі переможці в номінаціях:

Кращий фільм - "Паразити"

Кращий актор другого плану - Бред Пітт ("Одного разу... в Голлівуді")

Краща акторка - Рене Зельвегер ("Джуді")

Кращий режисер - Пон Джун Хо

Кращий анімаційний фільм - "Історія іграшок-4"

Кращий короткометражний фільм - "Вікно навпроти"

Кращий оригінальний сценарій - "Паразити"

Кращий адаптований сценарій - "Кролик ДжоДжо"

Краща робота художника-постановника - "Одного разу... в Голлівуді".

Кращий художник по костюмах - "Маленькі жінки"

Кращий документальний фільм - "Американська фабрика"

Краща музика - Хільдур Гуднадоттір ("Джокер")

Краща пісня до фільму - Елтон Джон ("Рокетмен")

Кращий короткометражний документальний фільм - "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)"

Краща жіноча роль другого плану - Лора Дерн ("Шлюбна історія")

Кращий звуковий монтаж - "Форд проти Феррарі"

Найкращий звук - "1917"

Краща операторська робота - "1917"

Кращий монтаж - "Форд проти Феррарі"

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