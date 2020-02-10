Премия "Оскар-2020" порадовала не одним ярким выходом

Актрисы, модели, певицы – все красавицы Голливуда и не только собрались на ежегодный вечер вручения наград Киноакадемии. Одной из самый запоминающихся на красной дорожке, стала американская модель Блэк Чайна.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter. Мало того, что модель высмеяли в сети за ее лицо «с пластикой», но еще и живо обсуждают мега-откровенный выход в вечернем наряде.

10 февраля в Лос-Анджелесе 31-летняя Чайна вышла на красную дорожку в длинном черно-синем платье от «Dona Matosh» с глубоким вертикальным декольте. Именно полуобнаженный пышный бюст модели и высокий разрез на ноге – невероятно взбудоражили публику и стали одними из самых обсуждаемых в сети на данный момент.

В сети активно также обсуждают татуировки на теле артистки, ее прическу, «перекроенное пластикой» лицо Чайны, сравнивая звездную даму с юморным мульт-персонажем.

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Как известно, в ночь на 10 февраля по киевскому времени в Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения главной кинопремии - Оскар-2020.

Торжественное мероприятие проходит в местном кинотеатре Dolby Theatre. Стоит отметить, что это уже по счету 92-е вручение главной кинопремии.

По итогам церемонии, лучшим актером стал Хоакин Феникс за свою роль в фильме "Джокер".

Помимо Феникса, на одну из главных наград также претендовали Адам Драйвер (Брачная история), Джонатан Прайс (Два Папы), Леонардо Ди Каприо (Однажды… в Голливуде) и Антонио Бандерас (Боль и слава).

Лучшим режиссером стал Пон Джун-Хо, который снял картину "Паразиты".

Брэд Питт получил Оскар как лучший актер второго плана ( ("Однажды... в Голливуде").

По состоянию на 6:20 по киевскому времени, известны все победители в номинациях:

Лучший фильм - "Паразиты"

Лучший актер второго плана - Брэд Питт ("Однажды... в Голливуде")

Лучшая актриса - Рене Зеллвегер ("Джуди")

Лучший режиссер - Пон Джун Хо

Лучший анимационный фильм - "История игрушек-4"

Лучший короткометражный фильм - "Окно напротив"

Лучший оригинальный сценарий - "Паразиты"

Лучший адаптированный сценарий - "Кролик ДжоДжо"

Лучшая песня к фильму - Элтон Джон ("Рокэтмен")

Лучшая музыка - Хильдур Гуднадоттир ("Джокер")

Лучшая работа художника-постановщика - "Однажды... в Голливуде".

Лучший художник по костюмам - "Маленькие женщины"

Лучший документальный фильм - "Американская фабрика"

Лучший короткометражный документальный фильм - "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)"

Лучшая женская роль второго плана - Лора Дерн ("Брачная история")

Лучший звуковой монтаж - "Форд против Феррари"

Лучший звук - "1917"

Лучшая операторская работа - "1917"

Лучший монтаж - "Форд против Феррари"

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