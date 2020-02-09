Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна покрасувалася у кофтині з прозорої сітки і декорованої квітами

Артистка зараз виступає сольно, як Molly і раніше похизувалася своєю жіночною фігурою, пишними грудьми зокрема. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію фан-клубу виконавиці в Instagram.

Співачка позувала у приміщенні, біля дзеркала. На ній був напівпрозорий бра і повністю просвітчаста кофтина. Виконавиця сором'язливо опустила очі вниз, на її обличчі був помітний макіяж.

Зірка сцени у своєму архіві має безліч відвертих фото, а її фан-клуб активно розшукує в надрах Мережі деякі з них і постить на популярній сторінці в соцмережі:

"Красуня"

"Дівчинка така..."

"Солодка"

"Лялечка"

Раніше ми писали, що Оля Серябкіна позувала на підлозі, судячи з усього оголеною, але при цьому прикрившись плащем. Артистка спустила одяг з плечей, внаслідок чого показалися її пишні груди.

Оля дивилася вгору в об'єктив. Дівчина злегка притулилася до стіни, розкинувши оголені стрункі ніжки.

Нагадаємо також, що Оля Серябкіна позувала в басейні в одних трусиках і білій сорочці.

Вона красувалася, стоячи у воді. Кадр вийшов дуже атмосферним. Її видатні округлості, і жіночна фігура в цілому - на знімку чітко видно.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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