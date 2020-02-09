Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина покрасовалась в кофточке из прозрачной сетки и декорированной цветами

Артистка сейчас выступает сольно, как Molly и ранее прихвастнула своей женственной фигурой, пышной грудью в частности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию фан-клуба исполнительницы в Instagram.

Певица позировала в помещении, у зеркала. На ней был полупрозрачный бра и полностью просвечивающая кофточка. Исполнительница стыдливо опустила глаза вниз, на ее лице присутствовал заметный макияж.

Звезда сцены в своем архиве имеет множество откровенных фото, а ее фан-клуб активно разыскивает в недрах Сети некоторые из них и постит на популярной странице в соцсети:

"Красотка"

"Девочка такая..."

"Сладкая"

"Куколка"

Ранее мы писали, что Оля Серябкина позировала на полу, судя по всему обнаженной, но при этом прикрывшись плащем. Артистка приспустила одежду с плеч, результате чего показалась ее пышная грудь.

Оля смотрела вверх в объектив. Девушка слегка прислонилась к стене, раскинув оголенные стройные ножки.

Напомним также, что Оля Серябкина позировала в бассейне в одних трусиках и просвечивающей белой рубахе.

Она красовалась, стоя в воде. Кадр получился очень атмосферным. Ее выдающиеся округлости, и женственная фигура в целом - на снимке отчетливо видны.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка «Серебро» засветила все в одном белье.