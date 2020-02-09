Британкская фотомодель Деми Роуз, которую часто сравнивают с Ким Кардашьян из-за пышной фигуры, показала в сети личные кадры

Модель ехала в машине со своей приятельницей - также эффектной темноволосой дамой и позировала в весьма откровенном наряде. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram фотомодели.

Так на новом опубликованом видео со сториз Роуз красуется, вероятно, в платье с глубоким декольте, очевидно, что Роуз на кадрах была без белья - она пристегнулась ремнем безопасности, а ее грудь шестого размера буквально выпирала наружу.

На кадрах девушки кокетничают на камеру и едут куда-то, как видно, ночью. Возможности прокомментировать фото у фанов Роуз не было, но они могли отправить ей личные сообщения в ответ на публикацию в сториз.

Ранее, напомним, Деми Роуз предстала в одном боди коричневого цвета.

Узкий наряд подчеркнул роскошные прелести. На плечи модель накинула шаль из тонкой ткани.

Деми облокотилась "пятой точкой" об умывальник и пленительно смотрит прямо в объектив. Модель распустила волосы и часть локонов рассыпались на плечах.

Ранее мы писали, что Деми Роуз предстала на кадре в одном лишь купальнике, который можно с трудом таким называть - миниатюрные кусочки ткани и ниточки едва справились с напором прелестей Деми.

Модель позировала на кадре обняв свою грудь, тем самым сделав их еще больше.

Напомним также, что Деми Роуз позировала в мини-бикини - грудь артистки буквально выпирает из-под шторок купальника, также на Роуз были миниатюрные трусики, которые она придерживала руками. Свои густые волосы пышногрудая фотомодель распустила и эффектно улыбалась на камеру.

Фоном для очередных ярких и привлекающих внимание снимков, стали живописные пейзажи Калифорнии - Роуз стояла на скалах у воды.

Поклонники артистки просто взорвались потоком комментариев.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

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