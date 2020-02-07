Модель и инстадиву Алена Омович, которую в сети называют украинской Кардашьян, благодаря ее впечатляющим формам, уличили в фотошопе

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором она предстала в одном лишь нижнем белье. Красотка позировала, облокотившись на стену, соблазнительно подняв руки вверх и согнув одну ножку в колене. На ней до неприличия откровенный ажурный бюстгальтер, сквозь прозрачную ткань которого можно разглядеть пышную красоту и трусики-"веревочки".

Свет падает на Алену определенным образом - так, что на стене рядом с ней "растянулась" не менее будоражащая фантазию тень.

"Кто красивее, Я или Тень?🙄👋🏻", - подписала кадр модель.

Однако чары девушки были разрушены несколькими едкими комментариями. Внимательные пользователи разглядели огромную разницу в размере бюста красотки: оригинал проигрывает тени. Поклонники предположили, что Алена с помощью специльной графической программы могла подкорректировать "бюст" тени в сторону увеличения, придав ей вожделенную форму и объем.

Кроме того, игра теней сыграла с ней еще одну злую шутку. Многим показалось, что у Алены небритые подмышки.

"У тени грудь больше 😄"

"Подмыха волосатой кажется 😂😹"

"Фигура мечты😍"

"Тень не отфотошопила))знаем мы теперь как ты выглядишь 😆😆❤"

"Тень как то не очень ))))"

Ранее мы сообщали, Омович похвасталась курточкой, похожей на "шарик", которую надела практически на голое тело. Модель то и дело раздвигала края куртки, показывая поклонникам необъятную грудь и плоский животик с пирсингом.

"Захотелось выставить видео💔 Вам больше заходят фото, или такие видосики?

Очень крутая куртка, помню выставила ее в сторис и Директ разорвали😂🤔 Хочу теперь такую бежевую 😈", - подписала кадры модель.

Кроме того, недавно модель покорила сеть кадром, на котором изогнулась в откровенной позе. Алена присела практически до пола, широко расставив ноги. Девушка, очевидно, обладает отличной пластикой, раз смогла провернуть подобное.

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