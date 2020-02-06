Известная российская певица Анна Семенович показала новый образ в черной шляпе

На фото Анна села на быльце дивана в босоножках, платье в горошек, черной кофточке и шляпе. При этом стоит отметить, что декольте оказалось очень большим, в котором можно легко оценить пышные формы Семенович. На фоне можно также заметить большое окно, ковер, а также столик и кухонную мебель, скорее всего. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"До моего дня рождения осталось меньше месяца, я пока не знаю как отмечать этот легендарный для меня день. Собирать огромную тусовку из 100 человек совсем не хочется, это получится праздник для гостей , а не для меня . Каждому нужно будет уделить время, всех развлекать и веселить. Для меня это рабочие будни! Я хотела улететь на свой Д.Р. Но у меня появился концерт и 1 - ого марта я в обед вернусь в Москву!!! У кого есть идея, как отметить мой день рождения? Посоветуйте", - написала Анна под фото.

Фанаты успели поставить почти 20 тысяч лайков и написать много комментариев под фото:

"Анна, вы красавица! Д.Р.лучше отмечать с самыми близкими и родными людьми. С людьми которые вас любят и никогда не будут сплетничать после д.р. Удачи вам и счастья", "Ну, можно отметить просто красным кружочком...в календаре", "Я бы устроила спа день для себя ,может в пригородный спа клуб уехала на пару дней,возможно с подругой или любимым человеком".

Ранее мы сообщали, что Известная российская певица Анна Семенович пожаловалась на свою трудоспособность.

Анна опубликовала новое фото в сети. На снимке Семенович позирует в кроссовках, штанах, пальто и кофточке или чем-то подобном. Также в руках она держит сумочку. На фоне можно увидеть елку и совсем немного снега. Семенович позировала на ступеньках.

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