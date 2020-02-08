Инстаграмная дива Анастасия Кивитко, за выдающиеся формы получившая прозвище «русской Кардашьян» показала горячее фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует в откровенном кружевном нижнем белье черного цвета, которое подчеркивает ее роскошные формы. Девушка не смотрит в кадр, а сам снимок сделан снизу.

За короткое время соблазнительное фото набрало более 45 тысяч отметок «мне нравится», при этом поклонники засыпали Квитко восторженными отзывами.

«Какая ты горячая», «Моя королева», «Это фото самое удачное», «Фото- огонь», «готов смотреть на это вечно», «сияешь как солнце», «красивая кошечка – люблю тебя» - пишут в сети.

Ранее красотка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в невероятно соблазнительном образе. Настя позировала, сидя на диванчике в ресторане. На ней белое платье, которое "тесно" обтянуло завидные прелести. Зона декольте не впечатлит разве что слепого. А от тонкой талии и широких бедер звезды может пойти кругом голова.

Квитко подняла руки вверх, открывая взгляду поклонников прекрасный вид на ее необъятные "холмы". Публика по достоинству оценила жест инстадивы, поставив всего за несколько часов более 60 тысяч лайков. Фанаты русской Кардашьян засыпали ее комплиментами, сравнивая то с ангелом, то с богиней.

"Прекрасный ангел💕"

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.