На фан-станичке екс-солістки "Серебро" Ольги Серябкиної (Molly) регулярно публікують фото з улюбленицею

Знімки, в основному, носять відвертий характер, і один з останніх кадрів не став виключенням, пише Politeka.net.

Так, розкішна Ольга позувала в одних бюстгальтері і чорних колготках на ліжку. Білизна ідеально сіла на пишних грудях знаменитості.

Серябкіна красиво зігнулася, продемонструвавши чудову фігуру: пружні сідниці і прес, а також тонку талію.

Оля сиділа на колінах, і різко повернула голову так, що волосся розвіяв втер.

Дівчина замріяно дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

Макіяж підкреслив природну красу зірки. Виглядала вона дійсно чудово.

"Люби ❣️", - підписаний знімок артистки.

За годину публікація зібрала понад 1000 лайків та багато коментарів.

" Мм.. н орейро", "Не всім дано витончено згинатися...тебе напевно бог поцілував...і навчив красиво не соромитися...щоб стать чоловічу до твоїх колін впала!", "І будь любима👍👍", "....страждай,помри і в рай....", "Люблю тебе до неба ♥️ і місяця❤️Моя любов", "не Можна не любити❤️ ..дів всюди звук і всюди світло і всім світам один початок, і нічого в природі немає що б любов'ю не дихало....", "Гарна, пипец як", "Шикарна", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Оля Серябкіна постала в білому топі, під яким не було білизни.

Крізь отвори між гудзиками можна помітити оголені груди російської знаментости.

Зірка закинула довге волосся назад і пристрасно подивилася в камеру, і навіть виставила язик, облизавши верхню губу.

Образ співачки доповнює непомітний макіяж.

Нагадаємо, Оля Серябкіна наділа корсетну білизну вгорі, внизу якого був волани - відомі, як "іспанка".

Волосся знаменитості недбало спадали з плечей, вона впевнено дивилася на камеру.

Примітно, що незважаючи на таку "холодну" обстановку в якості фону для фото - всюди сніг і температура, найімовірніше, була мінусовою, коли робили фото - знімок вийшов "спекотним" через красу зірки.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Срібло» виявилися парою: приголомшливе зізнання.

Також Politeka писала, що экс-солистка «Серебро» засвітила всі в одній білизні.