На фан-станичке экс-солистки "Серебро" Ольги Серябкиной (Molly) регулярно публикуют фото с любимицей
Снимки, в основном, носят откровенный характер, и один из последних кадров не стал исключением, пишет Politeka.net.
Так, роскошная Ольга позировала в одних бюстгальтере и черных колготках на кровати. Белье идеально село на пышной груди знаменитости.
Серябкина красиво изогнулась, продемонстрировав прекрасную фигуру: упругие ягодицы и пресс, а также тонкую талию.
Оля сидела на коленях, и резко повернула голову так, что волосы развеял втер.
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Девушка томно смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.
Макияж подчеркнул естественную красоту звезды. Выглядела она действительно прекрасно.
"Люби ❣️", - подписан снимок артистки.
За час публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.
" Мм.. н орейро", "Не всем дано изящно изгибаться...тебя наверно бог поцеловал...и научил красиво не стесняться...чтоб пол мужской к твоим коленям пал!", "И будь любима👍👍", "....страдай,умри и в рай....", "Люблю тебя до неба ♥️ и луны❤️Моя любовь", "Нельзя не любить❤️ ..иии всюду звук и всюду свет и всем мирам одно начало, и ничего в природе нет что бы любовью не дышало....", "Хороша, пипец как", "Шикарная", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Оля Серябкина предстала в белом топе, под которым не было белья.
Сквозь отверстия между пуговицами можно заметить оголенную грудь российской знаментости.
Звезда закинула длинные волосы назад и страстно посмотрела в камеру, и даже выставила язык, облизав верхнюю губу.
Образ певицы дополняет неброский макияж.
Напомним, Оля Серябкина надела корсетное белье вверху, внизу которого был воланы - известные, как "испанка".
Волосы знаменитости небрежно ниспадали с плеч, она уверенно смотрела на камеру.
Примечательно, что несмотря на такую "холодную" обстановку в качестве фона для фото - всюду снег и температура, скорее всего, была минусовой, когда делали фото - снимок получился "жарким" из-за великолепия звезды.
Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.
Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.
Также Politeka писала, что экс-солистка «Серебро» засветила все в одном белье.