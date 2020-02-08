Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "руської Кім Кардашьян", опублікувала гарячі відео

Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

Як передає Politeka.net, на цей раз пишнотіла модель шокувала відвертими відео.

У своїх сторіс Квітко опублікувала ролик, на якому продемонструвала свою вражаючу груди.

Модель регулярно радує своїх шанувальників гарячими кадрами. На цей раз Настя похвалилася своїми розмірами на камеру. Одягалася соковита модель в чорний топ, з якого ледь не вистрибнули її неосяжні "кулі". Для більш пікантного кадру вона спустила кофту з плеча, щоб бажаючі розгледіли побільше.

Раніше модель опублікувала знімок, на якому позувала у відвертій спортивному вбранні. Особа дівчина вирішила прикрити великими окулярами.

Її шанувальники буквально «розсипалися» в коментарях під знімком моделі.

Свою популярність модель отримала після фото в сексуально-відвертій білизні. Це принесло їй увагу передплатників, а також пропозиції від рекламодавців і фотографів.

У віці 17 років почала кар'єру моделі.

Прихильники "Російської Кардашьян" захоплені її розкішними формами. Під знімками в Instagram Квітко пишуть чоловіки зі всього світу. Вони вважають її найкрасивішою жінкою на планеті і мріють про її грудях і сідницях. Проте зізнаються, що брюнеткою вона подобалася їм більше.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.







