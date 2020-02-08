Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала горячие видео

Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

Как передает Politeka.net, на этот раз пышнотелая модель ошарашила откровенными видео.

В своих сторис Квитко опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свою впечатляющую грудь.

Модель регулярно радует своих поклонников горячими кадрами. На этот раз Настя похвасталась своими размерами на камеру. Облачилась сочная модель в черный топ, из которого едва не выпрыгнули ее необъятные "шары". Для более пикантного кадра она приспустила кофту с плеча, чтобы желающие разглядели побольше.

Ранее модель опубликовала снимок, на котором позировала в откровенном спортивном наряде. Лицо девушка решила прикрыть большими очками.

Ее поклонники буквально «рассыпались» в комментариях под снимком модели.

Свою популярность модель обрела после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов.

В возрасте 17 лет начала карьеру модели.

Поклонники "Русской Кардашьян" восхищены ее роскошными формами. Под снимками в Инстаграм Квитко пишут мужчины со всего света. Они считают ее самой красивой женщиной на планете и мечтают о ее груди и ягодицах. Однако признаются, что брюнеткой она нравилась им больше.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.







