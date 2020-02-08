Светская львица Ким Кардашьян, получившая популярность после выхода шоу о ее семействе, опубликовала необычный пост

Звезда ведет активную жизнь в социальных сетях, пишет Politeka.net. Зачастую красотка публикует откровенные снимки без белья или только в нем, в купальнике или коротких топах и так далее. В этот раз знаменитость решила удивить своих подписчиков.

Красотка выставила отфотошопленный снимок, на котором она позирует возле машины, стоя будто на облаках.

Девушка предстала в настолько облегающем гольфе, что слова уже не влезут. Он выделил ее внушительные формы. Также Ким была в брюках-клеш с принтом из змеинной кожи.

На знаменитости - дутая черная куртка, она слегка спустила ее с плеч.

Ким сделала высокий хвостик, ровные волосы коснулись ее шеи.

Завершили стильный образ большие темные очки.

Кардашьян решила не подписывать фотографию, поставив смайлик в виде облачка.

За восемь часов пост Ким собрал лайки более одного миллиона пользователей сети.

"Она летает, летает", "почему это так смешно», «я действительно надеюсь, что вас взломали, только это все объясняет», «у вас есть столько денег, что вы уже гоняете на небе!», «Боже, я думала, что это уже некролог!», "хейтеры скажут, что это фотошоп", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян позировала в одном нижнем белье, сидя на коленях у зеркала.

Она вытянула спинку, делая селфи на телефон.

Тугая длинная косичка, которую Ким спустила с плеча, завершила образ.

Девушка смотрела в телефон, опустив глаза, и продемонстрировав длинную ровную стрелку на веке.

Напомним, Ким Кардашьян опубликовала домашнее фото, на котором она стоит в кухне в приспущенных спортивных штанах серого цвета, из-под которых виднеются спортивные трусики.

Также Кардашьян не удосужилась надеть футболку и продемонстрировала свои прелести на камеру в спортивном бра в тон трусиков. Домашний образ звезда дополнила белыми массивными кроссовками.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян сделала селфи с известной сестрой Кайли Дженнер.

На снимке две знаменитые красотки прижались друг к другу.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.