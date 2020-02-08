21-річна Леоніла Гузь, що стала "Міс Україна 2018", радує шанувальників успіхами в модельному бізнесі і охоче ділиться відвертими знімками

Як передає Politeka.net, красуня виклала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому вона постала в досить пікантному образі. Заради жаркого фото дівчина зігнулась у спокусливій позі: однією ногою стоїть на коліні, іншу зігнула, а руками обхопила себе за пояс. При цьому модель забула надіти штани, сполохавши шанувальників видом на її соковиті принади. "Гладкі" ніжки моделі можуть звести з розуму кого завгодно.

На ній боді чорного кольору, дута курточка золотистого відтінку і черевики з масивної підошвою. Волосся Леоніли зібране у хвіст, а на обличчі яскравий макіяж.

"Кажуть, у Києві холодно 😂", - підписала знімок красуня.

"Вам це не загрожує 😄 Шикарна куртка на Прекрасній дівчині 🙏", - відповіли їй в коментарях, засипав компліментами й "сердечками".

Зазначимо, Гузь родом із Херсонської області. За освітою вона перукар-стиліст, закінчила технікум у Києві. Після перемоги у конкурсі "Міс Україна" в 2018 році Леоніла пов'язала своє життя з модельним бізнесом. Її стали частіше запрошувати на зйомки модні бренди.

Раніше ми повідомляли, Гузь показала ідеальну фігуру в короткій сукні, побувавши на вечірці в MUA ACADEMY (академії макіяжу). Розкішним обазом вона похвалилася в Instagram. На ній сукня з запахом чорного кольору в білий горошок і "шпильки" червоного кольору. Неперевершений макіяж і вдала укладка доповнили образ. Від таких фото захоплює дух. Дівчину охрестили в коментарях "левицею".

"Ліночка, ти - зірка! 🤩"; "Немає слів. Ви прекрасні, і не тільки в цьому образі" - писали в коментарях під фото.

Нагадаємо, Міс Україну і Дурнєва зняли в самий пікантний момент

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