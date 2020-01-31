Известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала новое фото с отдыха в ночном заведении

На фото Гузь позирует в черном платье. Она стоит на втором этаже какого-то ночного заведения в Киеве. На фото можно оценить длинные ноги Леонилы, которые она подчеркнула высоким каблуком. Рядом можно увидеть какие-то растения,. а снизу других людей. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оставить комментарии или поставить лайки публикации. Все из-за того, что Гузь оставила кадры в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что Мисс Украина в еле заметных трусиках показала, чем ее наградила природа.

Леониле Гузь, по ее словам, исполнился 21 год, и по этому поводу она решила показать широкой публике фото, где красуется в кожаном костюме. При всем при этом, артистка засветила нижнее белье на фото - в кадре оно выглядело, как запланированный элемент дерзкого образа модели.

Леонила позирует в урбанистической обстановке - на железной лестнице, ее волосы распущены, а сама модель, не улыбаясь, смотрит в камеру:

«Ну вот и подъехали мои 21))😈 Спасибо, всем за поздравления!!!», - подписала Гузь снимок.

Сообщалось, что соблазнительная «Мисс Украина» развела ноги в кожаной юбке.

20-летняя Леонила Гузь очень любит "подкармливать" публику в сети небольшими порциями откровенных фото и видео - что уж тут - работа у любой "Мисс Украина" такая: нести красоту в массы. Леонила часто показывает откровенные подборки личного характера, например, с отдыха, в купальниках и других открытых пляжных нарядах, в этот раз - пришел черед работы.

На новых фото модель позировала в студии и в достаточно сдержанном (в сравнении с большинством ее нарядов на опубликованных в сети фото) образе - на ней был свитер оверсайз совершенно потрясающего и актуального в этом сезоне кирпичного цвета, а также кожаная юбка.

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