Екс-янгол Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол засвітила на фото пікантні місця

Знаменита на весь світ манекенниця позувала у відкритому купальнику. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Кендіс.

Так на нових опублікованих кадрах струнка красуня-артистка вирішила трохи попустувати на камеру - вона злегка розставила ноги, змахувала довгими світлими волоссям, кокетливо посміхалася і при всьому при цьому була в мінімалістичному за своєю формою пляжному вбранні.

На Кендіс був також невеличкий топ поверх купальника, вона, зробивши публікацію, "засвітила" свої сідниці, стегна і частково груди.

Шанувальники просто в захваті від нового поста зіркової південноафриканки:

"Це тема - ще, ще, ще більше такого кайфу"

"Кей, це щось"

"Запалюємо!"

"Вау!"

"Гаряче, страшенно гаряче"

На іншому ж своєму також новому опублікованому знімку Кендіс, мабуть, вирішила згадати відпочинок на далекій Ямайці і запостила фото у купальнику.

Відома блондинка кокетливо посміхалася в камеру, при цьому позуючи быля постера із зображенням Боба Марлі. На Кендіс був купальник з енімалістичним принтом, волосся своє красуня розпустила.

Нагадаємо також і про те, що екс-янголи Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол та Даутцен Крус засвітили свої розкішні фігури при мінімумі одягу.

Зоряні манекенниці відпочили на знаменитій Ямайці. Так на опублікованих кадрах моделі вирішили трохи «прибіднитися», порівнявши себе зі «звичайними домогосподарками». На чорно-білому знімку довгоногі екс-ангели Victoria’s Secret позували в тісних купальниках біля однієї зі стійок місцевого пляжного барчика.

Нагадаємо, янгол Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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