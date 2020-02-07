Онука легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала свіжий образ на новому фото
Катерина в цей раз позувала в чорному топі та штанях на тлі синьої стіни. Волосся Боярська вирішила не збирати у хвіст. Вони практично закрили одне око. На кадрі можна легко оцінити пишні форми внучки актора, а також її свіжий морський загар. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:
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Раніше ми повідомляли, що Внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала себе перед дзеркалом.
На фото Боярська позує в чорних штанях і кофтині з великим розрізом, в якому можна легко оцінити пишні форми Катерини. Вона робила фото перед дзеркалом і дивилася в телефон, щоб бачити кадр. Перед дзеркалом можна побачити квіти у горщиках, а ззаду дивани і журнальний столик.
Повідомлялося, що внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина поділилася новими кадрами, де показала своє молоде тіло у всій красі.
На фото Катерина сидить на підлозі. Боярська одну ногу підняла, а другу поклала під неї. В цей раз онука актора позувала в кросівках, штанях і топі з замочком. На першому знімку Катерина дивиться в камеру, а на другому трохи повернула голову і опустила очі в підлогу.
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