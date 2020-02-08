Світська левиця Кім Кардашьян, що отримала популярність після виходу шоу про її сімейство, порадувала шанувальників відвертим знімком в білизні

Красуня позувала в одній нижній білизні, сидячи на колінах у дзеркала, пише Politeka.net.

Тонка талія, пишні груди і ідеальна шкіра - це кидається в очі, розглядаючи фото зірки. Кім витягла спинку, роблячи селфі на телефон.

Закінчила ідеальний образ - туга довга косичка, яку Кім спустила з плеча.

Дівчина дивилася в телефон, опустивши очі, і продемонструвавши довгу рівну стрілку на повіку.

В пості знаменитість розповіла, що у неї є ідеальний подарунок для закоханих - білизна від її бренду. Шанувальників Кардашьян чекає нове надходження.

"Ви, хлопці, чекали цього !!!! Так що перевірте мої історії про IG завтра!", - підписала знімок інстадіва.

За вісім годин пост Кім зібрав більше двох мільйонів лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі робили компліменти зірці, зізнавалися в любові, і мало не падали в непритомність від її краси: "Богиня".

Нагадаємо, Кім Кардашьян позувала в обтягуючому гольфі і спідниці, з тканини схожою на шкіру. Остання була незвичайного крою - з гармошкою в області талії і стегон.

Гольф і спідниця підкреслили великі груди і стегна зірки.

Хвилясте волосся Кім розпустила і закинула його набік. В одному з кадрів Кардашьян зробила губи качечкою.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян постала прямо на мокрому піску біля самісінької води. По пейзажу можна здогадатися, що знаменитість відвідала каліфорнійський пляж в Лос-Анджелесі.

Так, Кім Кардашьян вимазала попу піском, і сіла на ноги, дивлячись в об'єктив. Її дорогий образ доповнили сонцезахисні окуляри коричневого кольору, довга коса від потилиці до попи, масивні золоті сережки-кільця. Більше на знаменитості нічого не було.

Раніше повідомлялося, що Кім постала, стоячи біля каменя, а також на шезлонгу. Її волосся зібрані в косу, на вухах – масивні сережки у вигляді хрестів. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами.

Сукня вигідно облягає фігуру Кім. Помітно, що вона обійшлася без бюстгальтера.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.