Светская львица Ким Кардашьян, получившая популярность после выхода шоу о ее семействе, порадовала поклонников откровенным снимком в белье

Красотка позировала в одном нижнем белье, сидя на коленях у зеркала, пишет Politeka.net.

Тонкая талия, пышная грудь и идеальная кожа - это бросается в глаза, рассматривая фото звезды. Ким вытянула спинку, делая селфи на телефон.

Завершила идеальный образ - тугая длинная косичка, которую Ким спустила с плеча.

Девушка смотрела в телефон, опустив глаза, и продемонстрировав длинную ровную стрелку на веке.

В посте знаменитость рассказала, что у нее есть идеальный подарок для влюбленных - белье от ее бренда. Поклонников Кардашьян ждет новое поступление.

"Вы, ребята, ждали этого !!!! Так что проверьте мои истории про IG завтра!", - подписала снимок инстадива.

За восемь часов пост Ким собрал более двух миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети делали комплименты звезде, признавались в любви, и чуть ли не падали в обморок от ее красоты: "Богиня".

Напомним, Ким Кардашьян позировала в обтягивающем гольфе и юбке, из ткани похожей на кожу. Последняя была необычного кроя - с гармошкой в области талии и бедер.

Гольф и юбка подчеркнули внушительные груди и бедра звезды.

Волнистые волосы Ким распустила и закинула их набок. В одном из кадров Кардашьян сделала губы уточкой.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян предстала прямо на мокром песке возле самой воды. По пейзажу можно догадаться, что знаменитость посетила калифорнийский пляж в Лос-Анджелесе.

Так, Ким Кардашьян измазала попу песком, и села на ноги, смотря в объектив. Ее дорогой образ дополнили солнцезащитные очки коричневого цвета, длинная коса от затылка до попы, массивные золотые серьги-кольца. Больше на знаменитости ничего не было.

Ранее сообщалось, что Ким предстала, стоя у камня, а также на шезлонге. Ее волосы собраны в косу, на ушах – массивные серьги в виде крестов. Образ она дополнила солнцезащитными очками.

Платье выгодно облегает фигуру Ким. Заметно, что она обошлась без бюстгальтера.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.