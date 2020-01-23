Известная российская певица Анна Семенович выставила напоказ идеальные формы в короткой майке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, ей пишут, что она «очень приятный человек».

«О да, я знаю», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Семенович позирует в короткой майке и элегантной юбке. Наряд лишь подчеркивает пышные формы звезды.

Однако поклонники звезды остались безмолвны – кадры Семенович выбросила у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, 39-летняя российская певица Анна Семенович похвасталась жаркой подборкой фото со своего отдыха на Сейшелах.

Артистка выложила снимки в своем микроблоге в Инстаграм. По словам Ани, отпуск подходит к концу, но она осталась в полном восторге от тропиков. На кадрах, сочная блондинка меняет наряды и фоны, но остается всегда восхитительной и будоражащей фантазию. Семенович никогда не стеснялась показывать свое главное достоинство "5-го размера". Загорелая и босоногая красотка восхитила сеть кадрами с пляжа. Счастливая Аня улыбается и веселится на камеру.

"До конца отпуска осталось несколько дней 😩 Одним словом - Я В ВОСТОРГЕ 😎 Отдыхали мы на острове Маэ... Милые маленькие улочки с барами и ресторанами завораживают своей гостеприимностью . Еда на острове простая , с французским уклоном, а самое главное в каждом ресторане есть вкусные супы и кари, что для меня очень важно!", - поделилась Семенович, отетив, что обязательно вернется в этот райский уголок на земле.

Кроме отдыха на белом песочке под шум океана и прогулок по островным улицам, Аня показала, как кормит огромных черепах. Правда, призналась, что одна из них чуть ли не лишила ее пальца.

Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"