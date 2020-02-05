Світська левиця Кім Кардашьян, що отримала популярність після виходу шоу про її сімейство, опублікувала нове селфі

Зірка з'явилася, лежачи на білій простині, пише Politeka.net.

Красуня витягла руку, щоб зробити ефектне фото. Вона одягла незвичний чорний наряд і розкинула темне хвилясте волосся.

Кім зробила свій фірмовий макіяж: підвела очі стрілками, виділила вилиці і брови, а також прикрасила губи олівцем і помадою коричневого відтінку. Від очей не можна було відвести погляду через їх глибину і пишні вії.

Кім зробила "губи качечкою", зробивши на них акцент.

Груди зірки трохи неприродно піднялися, через розташування тіла.

загалом виглядала вона ідеально: "Ого, яка спокуслива"

В пості зірка розповіла, що макіяж сьогодні їй нанесла сестра Кайлі Дженнер.

За дев'ять годин пост Кім зібрав понад 1,5 мільйони лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі розсипалися компліментами до знаменитості.

Кардашьян назвали королевою і не розуміли, як можна пить такою прекрасною.

Нагадаємо, Кім Кардашьян позувала в боді, яке обтянуло її пишні стегна і розкішні груди. Завдяки одягу можна було розглянути тонку талію зірки.

В пості знаменитість розповіла про свій бренд стягуючої білизни. За словами Кім, її марка відрізняється від інших тим, що у ній легко рухатися.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян показала форми в платті з оксамиту пісочного кольору. Знаменитість розпустила довге темне волосся, а на її обличчі явно помітний яскравий макіяж.

Зірка обрала стильні окуляри. Крім сукні, на ній були темні босоніжки.

Також Кім показала шанувальникам і своїх підрослих дітей - вони були в забавних світлих костюмах.

Нагадаємо також, що Кім Кардашьян похвалилася фігурою в маленьких трусиках, натягнувши їх вище стегон. Зірка сиділа на сходинках в спокусливому топі, який підкреслює її розкішні груди.

Красива шкіра і довга косичка добре виглядають на фотографії.

Зірка втягнула живіт і дивиться вдалину, де видніється море або океан, а також дахи будинків і пальми.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.