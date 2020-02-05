Светская львица Ким Кардашьян, получившая популярность после выхода шоу о ее семействе, опубликовала новое селфи

Звезда предстала, лежа на белой простыни, пишет Politeka.net.

Красотка вытянула руку, чтобы сделать эффектное фото. Она надела необычный черный наряд и раскинула темные волнистые волосы.

Ким сделала свой фирменный макияж: подвела глаза стрелками, выделила скулы и брови, а также украсила губы карандашом и помадой коричневого оттенка. От глаз нельзя было отвести взгляда из-за их глубины и пышных ресниц.

Ким сделала "губы уточкой", сделав на них акцент.

Грудь звезды немного неестественно поднялась, из-за расположения тела.

В общем выглядела она идеально: "Ого, какая соблазнительная"

В посте звезда рассказала, что макияж сегодня ей нанесла сестра Кайли Дженнер.

За девять часов пост Ким собрал более 1,5 миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети рассыпались комплиментами к знаменитости.

Кардашьян назвали королевой и не понимали, как можно пыть такой великолепной.

Напомним, Ким Кардашьян позировала в боди, которое обтянуло ее пышные бедра и роскошную грудь. Благодаря одежде можно было рассмотреть тонкую талию звезды.

В посте знаменитость рассказала о своем бренде утягивающего белья. По словам Ким, ее марка отличается от других тем, что в нем легко двигаться.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала формы в платье из бархата песочного цвета. Знаменитость распустила длинные темные волосы, а на ее лице явно заметен яркий макияж.

Звезда выбрала стильные очки. Кроме платья, на ней были темные босоножки.

Также Ким показала поклонникам и своих подросших детей - они были в забавных светлых нарядах.

Напомним также, что Ким Кардашьян похвасталась фигурой в маленьких трусиках, натянув их выше бедер. Звезда сидела на ступеньках в соблазнительном топе, который подчеркивает ее роскошную грудь.

Красивая кожа и длинная косичка хорошо смотрятся на фотографии.

Звезда втянула живот и смотрит вдаль, где виднеется море или океан, а также крыши домов и пальмы.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.