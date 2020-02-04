Відома російська телеведуча Анфіса Чехова розповіла, чим займається вже довгий час

Зірка розмістила фото в Instagram, на якому стоїть в цікавій позі, пише Рoliteka.net. Телеведуча нагнулася, доторкнувшись рукою до щиколотки, а другу руку вона підняла вгору.

При цьому ззаду російської знаменитості знаходиться чоловік, який допомагає Анфісі робити вправу, взявшись за її долоню.

Позує Чехова в обтягуючому спортивному костюмі, на килимку. Зірка виглядає задоволеною і невимушеною.

В пості телеведуча розповіла, що продовжує займатися йогою, проте рідко викладає фото про це.

Чехова зізнається, що фото старе, але це нічого не міняє - вона активно займається і зараз.

"Йогу я покохала не відразу. Лише коли стала більш усвідомленою. І мені подобаються саме індивідуальні заняття", - розповіла вона і захопилася своїми вчителями.

За словами зірки, вона часто запізнюється, тому вона вирішила запрошувати тренера до себе додому.

"Намагаюся займатися два рази в тиждень, якщо графік дозволяє... за час занять 7 потів сходить і м'язи потім болять. Але разом з тим, ця йога допомагає мені бути в контакті не тільки з моїм тілом, але ще зупиняти неспокійний розум, і прислухатися до тихого голосу своєї душі👌🏼 Ідеальне поєднання", - розповіла знаменитість.

За годину пост Анфіси зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів.

"Ви розумниця , Анфіса , всі мої дівчатка беруть з вас приклад ! 👏", "А ось тепер далі в продовження голови паралельно підлозі руку простягнути можете? Кльова розтяжка🔥👏", "Ось це справжня жінка", "Чеховаааа супер 🙏", "Тобі не йогою треба )) а НА ШТАНГУ НА ВАЖКІ ВАГИ - тоді будеш класна! А це так, пустощі", "Я теж хочу зайнятися йогою давно. Думаю, що ми з нею подружимося❤️", "Сама без йоги не можу жити👌", "Я теж збираюся піти в спортзал) мабуть не потрібні індивідуальні тренування 🙈щоб хтось мене мотивував)", "Анфіса, ви дуже гарна😍", "Respect ✊", "Ех, ви прекрасна", "Така у вас гідна і горда краса. Так і людина ви дуже розумна)", - написали користувачі мережі.

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