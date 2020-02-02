Ангел Victoria’s Secret, яку у минулому році назвали найкрасивішою жінкою планети, Белла Хадід, опублікувала кілька гарячих фото в своєму Instagram

Знаменита модель продемонструвала кілька образів, повідомляє Politeka.net.

Так, на першому чорно-білому фото Белла постала в боді, поверх якого, мабуть, було надіто плаття. Хадід підняла наряд і елегантно вигнулася, дивлячись у вікно. Її волосся наче мокре, але, ймовірно, це просто така укладка.

На другому фото Белла позувала в білому платті-сітці, під яким виднілося чорне боді. Вбрання ледь прикривало гідності зірки, і оголив прекрасні стрункі ніжки. Завершили її образ білі босоніжки на високому каблуці.

На третьому фото зірка позувала у майці, яка підкреслила її принади. Шию і руки моделі прикрашали великі ланцюги. Белла зухвало дивилася в камеру. На її обличчі макіяж з акцентом на красиві розкосі очі.

На всіх трьох знімках зірка виглядає чудово і дуже привабливо. Її апетитні форми і красива зовнішність гідні маси компліментів.

За дві години пост зірки зібрав понад 160 тисяч лайків. Користувачі мережі написали, що Хадід розкішна, а її фігура ідеальна: "О так, крихітко!"

Нагадаємо, нещодавно Белла Хадід взяла участь у показі мод. Модель представила коротке плаття: джинсовий верх і пишний фатиновий низ. Завершили її образ рукавички, незвичайні туфлі, панчохи та інші аксесуари.

Белла впевнено пройшлася по подіуму, вона трохи зігнулася, випнувши п'яту точку, щоб продемонструвати вбрання у всій красі.

Раніше ми писали, що Белла Хадід на одному з фото зробила більший акцент на тілі. Вона постала в строкатому купальнику манекенниця виглядала просто приголомшливо.

Знаменитість зігнулася на камеру і позувала на зйомках. Хадід злегка піднялася на руках над гладдю води і при цьому повернулася до об'єктиву камери задом, засвітивши свої підкачані сідниці.

Нагадаємо також, що Белла Хадід знялася для свіжого номера журналу Love Magazine.

Белла позувала фотографу Харлі Вейр в дуже екстравагантних образах. На знімку вона красується оголеною і зі слідами підошви на обличчі.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

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