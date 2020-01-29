Модель наклонилась, чтобы было лучше видно

Британская модель, которую за выдающиеся формы назвали второй Ким Кардашьян, Деми Роуз посветила своей грудью прямо на камеру

Красотка надела топ с завязками, который едва удерживает ее прелести, пишет Politeka.net. Также на Роуз можно заметить юбку на тонкой талии.

Девушка наклонилась к камере, выпятив свое богатство. Голову она наклонила набок, а пышные волосы немного прикрыли лицо.

Горячий образ Деми завершила цепочка с крестиком.

Легкий макияж и идеально гладкая кожа - то, от чего нельзя оторвать взгляда.

"Да благословит тебя Бог. 💖 (Это крестик был моей мамы). Не проходит и дня, чтобы я не думала о своих родителях на небесах.... Господь дает, но и отнимает", - подписала фото Деми Роуз.

За пять часов пост красотки собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов звезде. Люди считают Деми очень милой и ангелом, не забывая упомяноть о роскошных формах: "Как же это завораживает".

Отметим, с 2015 года модель работает в США, она снимается для журналов и в клипах.

Напомним, Деми Роуз устроила себе зимние каникулы в Мексике, где отдыхает под палящим солнцем, загорает на пляже и купается в океане.

С завидной регулярностью на ее странице в сети появляются соблазнительные кадры.

Так, модель показала несколько снимков, на которых предстала в топе без бретелей. Топик настолько тесный, что едва может удержать необъятные прелести модели нижнего белья.

Ранее мы писали, что Деми Роуз позировала в одном нижнем, кружевном белье.

Лямку черного лифчика Деми спустила с плеча. Стоит отметить, что этот самый бюстгальтер едва сдерживает пышную грудь Роуз.

Также модель находилась в черных полупрозрачных трусиках, едва скрывающих ее интимное место.

К слову, на Деми были ботфорды, они идеально подошли к развратному образу звезды.

Напомним также, что на видео-бумеранг Деми Роуз предстала, прикрывая большую грудь руками. На ней - лишь блестящая шляпка.

Модель опускает и поднимает голову, показывая свое ангельское личико с минимум макияжа. Кроме шляпки на звезде можно заметить пальца в кольцах.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.