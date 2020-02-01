Світська левиця Кім Кардашьян, отримала популарность після виходу шоу про її сімейство, постала перед підписниками в цікавому образі
Кім позувала поруч з балеринами при своєму фірмовому макіяжі, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Зірка була в обтягуючому боді, яке обтягнуло її пишні стегна і розкішні груди. Завдяки одягу можна було розглянути тонку талію Кардашьян.
Шикарний і відвертий образ Ким завершила довга і туга косичка.
Роздягнена Наомі Кемпбелл без сорому блищала в одних туфлях: "чорна пантера"
Зірка "Танців з зірками" добила Остапчука після скандалу з екс-дружиною: "людина-г*вно"
Знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця
Чемпіонка світу без сорому показала розкішне тіло: вік формам не перешкода
В пості знаменитість розповіла про свій бренд стягуючої білизни. За словами Кім її марка відрізняється від інших тим, що у ній легко рухатися.
За 20 годин відео подивилися більше п'яти мільйонів користувачів мережі.
Коментатори написали, що Кім вийшла дуже милою і красивою на кадрах. Деякі помітили, що під постом Кім зібралося багато ботів:
"Так багато ботів. Це божевілля...", - написав один з користувачів.
Можливо, це й правда, адже чим більше коментарів, тим публікація стає популярнішою, і в Кім з'явиться більше клієнтів.
Нагадаємо, Кім Кардашьян розповіла шанувальникам, що її бренд випустив нові палітри тіней, олівці для губ і щік.
«Я так пишаюся цими новими продуктами і не можу дочекатися, щоб побачити всі образи, які ви зможете створити з їхньою допомогою!», - написала зірка.
Рекламний пост Кім супроводила спокусливим фото, на якому вона одягнена в золотистий латексний костюм.
Нагадаємо також, що на одному зі знімків Кім Кардашьян і її сестра Кайлі Дженнер притиснулися один до одного. Друга поклала голову на плече відомої сестри.
Кім розпустила своє довге волосся, яке спустилися по плечах. На ній - маєчка з глибоким декольте, яка підкреслило її принади.
Кайлі ж облягла груди топом. Вона зробила губи качечкою і виглядала невимушено.
Раніше ми писали, що Кім Кардашьян вибрала короткий топ, який обтягнув її пишні груди і блискучу міні-спідницю, яка також облягала її немаленьку п'яту точку. Тканина спідниці натягнулася і скривилася, здається, що зараз лопне.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян облягла шикарне тіло тонкою тканиною: "зараз лопне".
Також Politeka писала, що Кім Кардашьян заворожила формами з Кайлі Дженнер.
Як повідомляла Politeka, Кардашьян влаштувала інтимну фотосесію з пернатим іншому.