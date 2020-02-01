Світська левиця Кім Кардашьян, отримала популарность після виходу шоу про її сімейство, постала перед підписниками в цікавому образі

Кім позувала поруч з балеринами при своєму фірмовому макіяжі, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка була в обтягуючому боді, яке обтягнуло її пишні стегна і розкішні груди. Завдяки одягу можна було розглянути тонку талію Кардашьян.

Шикарний і відвертий образ Ким завершила довга і туга косичка.

В пості знаменитість розповіла про свій бренд стягуючої білизни. За словами Кім її марка відрізняється від інших тим, що у ній легко рухатися.

За 20 годин відео подивилися більше п'яти мільйонів користувачів мережі.

Коментатори написали, що Кім вийшла дуже милою і красивою на кадрах. Деякі помітили, що під постом Кім зібралося багато ботів:

"Так багато ботів. Це божевілля...", - написав один з користувачів.

Можливо, це й правда, адже чим більше коментарів, тим публікація стає популярнішою, і в Кім з'явиться більше клієнтів.

Нагадаємо, Кім Кардашьян розповіла шанувальникам, що її бренд випустив нові палітри тіней, олівці для губ і щік.

«Я так пишаюся цими новими продуктами і не можу дочекатися, щоб побачити всі образи, які ви зможете створити з їхньою допомогою!», - написала зірка.

Рекламний пост Кім супроводила спокусливим фото, на якому вона одягнена в золотистий латексний костюм.

Нагадаємо також, що на одному зі знімків Кім Кардашьян і її сестра Кайлі Дженнер притиснулися один до одного. Друга поклала голову на плече відомої сестри.

Кім розпустила своє довге волосся, яке спустилися по плечах. На ній - маєчка з глибоким декольте, яка підкреслило її принади.

Кайлі ж облягла груди топом. Вона зробила губи качечкою і виглядала невимушено.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян вибрала короткий топ, який обтягнув її пишні груди і блискучу міні-спідницю, яка також облягала її немаленьку п'яту точку. Тканина спідниці натягнулася і скривилася, здається, що зараз лопне.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян облягла шикарне тіло тонкою тканиною: "зараз лопне".

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян заворожила формами з Кайлі Дженнер.

Як повідомляла Politeka, Кардашьян влаштувала інтимну фотосесію з пернатим іншому.