Екс-солістка групи «Серебро» Ольга Серябкіна (Molly) зробила безліч відвертих фотографій, які ніяк не можуть забути фанати

Так, на сторінці шанувальників зірки з'явився новий знімок з привабливою Ольгою, пише Politeka.net.

Серябкіна позувала на підлозі, судячи з усього оголеною, але при цьому прикрившись плащем. Артистка спустила одяг з плечей, внаслідок чого показалися її пишні груди.

Оля дивилася вгору в об'єктив. На її губах - яскрава помада, а краса очей злегка підкреслена чорним крандашом. Волосся Олі прибрано назад.

Дівчина злегка притулилася до стіни, розкинувши оголені стрункі ніжки.

"Добраніч", - підписаний пост авторами.

За 11 годин пост зібрав понад 1500 лайків та багато коментарів.

"Красуня", "Ноги 🤘", "Прекрасна 👏🌼🔥", "треба брати в дружини)))", "Солодких снів ❤️", "Підлога з підігрівом?", "🔥🔥😍 ти супер красуня 🌺", "Хорошого сну", "🔥🔥🔥😍 ти супер красуня 🌺", "Дуже красива", "Прикольний плащ👏👏👏🔥🔥🔥😍", "Красуня", "так виглядає ідеал", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала в рожевому топіку, який обтягнув її пишні принади. Тонка талія і сталевий прес - виглядають дуже привабливо. Зверху топа була натягнута велика сітка, яка зробила образ більш гарячим.

Також на зірці були чорна міні-спідниця з колготками.

Артистка стояла дивлячись у камеру, поклавши руки на талію. Її образ завершували прикраси і макіяж з акцентом на очі.

Раніше ми писали, що на сторінці шанувальників Ольги Серябкиної в Instagram опублікували фото, на якому предмет їх зітхання позує в купальнику.

Оля стоїть на четверньках, витончено зігнувшись, щоб продемонструвати красиву фігуру. Струнке тіло з тонкою талією і гладка шкіра виглядають просто шикарно.

Поруч з Олею находитя її колишня колега. Обидві посміхаються прихилившись одна до одної головами.

Нагадаємо також, що Оля Серябкіна красувалася, лежачи на підлозі. Кадр схожий на сцену з фільму - виконавиця ніби впала і намагається до чогось або когось дотягнутися.

Більш того, предметом активного обговорення в мережі став зовнішній вигляд співачки - вона була без білизни.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Срібло» виявилися парою: приголомшливе зізнання.

Також Politeka писала, що экс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.