Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина (Molly) сделала массу откровенных фотографий, которые никак не могут забыть фанаты

Так, на страничке поклонников звезды появился новый снимок с привлекательной Ольгой, пишет Politeka.net.

Серябкина позировала на полу, судя по всему обнаженной, но при этом прикрывшись плащем. Артистка приспустила одежду с плеч, результате чего показалась ее пышная грудь.

Оля смотрела вверх в объектив. На ее губах - яркая помада, а красота глаз слегка подчеркнута черным крандашом. Волосы Оли убраны назад.

Девушка слегка прислонилась к стене, раскинув оголенные стройные ножки.

"Спокойной ночи", - подписан пост авторами.

За 11 часов пост собрал более 1500 лайков и много комментариев.

"Красотка", "Ноги 🤘", "Прекрасна 👏🌼🔥", "надо в жены брать)))", "Сладких снов ❤️", "Пол с подогревом?", "🔥🔥😍 ты супер красавица 🌺", "Хорошего сна", "🔥🔥🔥😍 ты супер красавица 🌺", "Очень красивая", "Прикольный плащ👏👏👏🔥🔥🔥😍", "Красотка", "так выглядит идеал", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина позировала в розовом топике, который обтянул ее пышные прелести. Тонкая талия и стальной пресс - выглядят очень привлекательно. Сверху топа была натянута крупная сетка, которая сделала образ более горячим.

Также на звезде были черная мини-юбка с колготками.

Артистка стояла глядя в камеру, положив руки на талию. Ее образ завершали украшения и макияж с акцентом на глаза.

Ранее мы писали, что на странице поклонников Ольги Серябкиной в Инстаграм опубликовали фото, на котором предмет их воздыхания позирует в купальнике.

Оля стоит на четверньках, изящно изогнувшись, чтобы продемонстрировать красивую фигуру. Стройное тело с тонкой талией и гладкая кожа смотрятся просто шикарно.

Рядом с Олей находитя ее бывшая коллега. Обе улыбаются прикоснувшись к друг другу головами.

Напомним также, что Оля Серябкина красовалась, лежа на полу. Кадр походит на сцену из фильма - исполнительница будто упала и пытается до чего-то или кого-то дотянуться.

Более того, предметом активного обсуждения в сети стал внешний вид певицы - она была без белья.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.