Відома українська та російська телеведуча Анфіса Чехова похвалилася ідеальними формами в прозорому одязі

На фото Чехова позує в прозорій блузці. Також Анфіса була в штанах або джинсах, а поруч можна побачити її улюбленця французького бульдога, який дивиться на неї. У цей момент телеведуча тримає склянку води у руці і дивиться на камеру. Чехова позує сидячи на дивані, а поруч можна побачити штори, журнальний столик і картини на стіні. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже три тисячі лайків, а також написали кілька коментарів, хвалячи красу телеведучої.

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Чехова поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Вона постала в блузі світлого відтінку з милим принтом - маленькими собачкою породи "бульдог" і синіх брюках, перепоясанных витонченим чорним поясом. Анфіса похвалилася шикарною копицею волосся. Виявилося артистка позувала в салоні краси, де їй тільки що закінчили стрижку.

Повідомлялося, що Анфіса Чехова опинилася над прірвою в космічному вбранні.

Теледіва Ксенія Собчак опублікувала фото, на якому позує, прогулюючись на скляній платформі над прірвою, передає Politeka.net з посиланням на її Instagram.

На основному фото знаменитість зображена на скляній платформі, яка розташована на вражаючою висоті над засніженими гірськими вершинами. Телеведуча одягнена ефектний гірський комбінезон з чорними хутряним коміром та рукавами. На голові у Анфіси в'язана шапка.

Чехова написала довгий коментар до фотографій. Вона описала як складно бути популярним блогером і що вона не хоче прикидатися у своєму Инстаграме і постити в догоду публіці.

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