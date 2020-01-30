Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала нове фото, де вона позує у спідниці

На знімку Тетяна показує себе в чорній блузці і білій спідниці. Образ доповнила Котова великими сережками. Волосся співачка вирішила не зав'язувати в хвіст, а розпустила і взялася руками, надаючи їм об'єм. Тетяна в цей раз сиділа на стільчику за столом на майданчику. На тлі можна побачити мощену бруківкою вулицю. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ніщо не зробить нас щасливими, поки ми самі цього не захочемо. Ніяка людина не принесе нам щастя, поки ми не вирішимо бути щасливим. Щастя не приходить саме. Воно може виходити тільки від нас", - написала Котова під знімком.

Фанати встигли поставити більше 10 тисяч лайків і залишити декілька коментарів:

"Ми займаємося тільки самими ідеальними копіями", "Повністю згодна, я щаслива з людиною поруч сама по собі йому нічого не треба робити", "Яка гарна. Відмінні фото", "Красуня, просто королева", "Так, згоден, добре сказано", "Вогонь баба", "Все правильно, так воно і є. Ми самі куємо своє щастя. На фото дуже миленька".

Раніше ми повідомляли, що екс-солістка "ВІА Гра" Тетяна Котова позувала в "гарячому" вбранні.

Так на новому опублікованому кадрі знаменитість постала у новому образі - на ній крім одягу була модна сонцезахист, волосся співачки підібрали вгору, вона впевнено стояла перед камерою, схрестивши руки під грудьми, тим самим притиснувши свою об'ємну груди і вона в кадрі виглядала ще більше, ніж, можливо, у житті:

"Час робити Карту Бажань! ⠀ Я вірю в силу думок і тверджень, візуалізацію, списки цілей і карту бажань. Так як робила її не раз, і завжди збувається дуже багато 😻...", - пише артистка, яка раніше красувалася на обкладинці самого "гарячого" чоловічого глянцю під постом.

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