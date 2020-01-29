Відома співачка Уляна Синецька, солістка групи "ВІА Гра" показала свою красу крупним планом

На фото Уляна показала себе крупним планом. Знімок був зроблений за бюст Синецкой. Одягу практично не видно, крім бретелей від бюстгальтера. Співачка позувала у цей раз з розпущеним кучерявим волоссям. Фото вийшло дуже гармонійним і цікавим, пише Politeka з посиланням на сторінку групи "ВІА Гра".

"Що для вас краса?" - написано під фото.

Фанати встигли поставити майже тисячу лайків, а також кілька коментарів:

"У першу чергу це здоров'я,ну і гармонія твого внутрішнього світу зі зовнішністю", "Краса ..це страшна сила.....це бальзам для очей...на ЖАЛЬ. .але на жаль...такий щасливий квиток випадає далеко не всім", "Це натуральність і природність", "Для мене це краса зсередини", "Там де гармонія і світло", "Природність і чуттєвість (ніжність)", "Ульяночка кохана", "Краса,це естетичну насолоду та гарний настрій(на тлі сірим,буденним жизы)".

Раніше ми повідомляли, що солістки "ВІА Гри" посвітили своїми багатствами перед камерою.

Так, учасниці групи Еріка Герцер, Уляна Синецька і Ольга Меганская постали у відвертих вбраннях в одній з програм.

Зірки позували в дуже коротких топах різних кольорів. Завдяки цьому можна було помітити тонкі талії зірок і пружні животики. Привернули увагу і незвичайні прикраси дівчат на обличчі.

Повідомлялося, що ALEKSEEV розкрив, чому не подарував своїй коханій Віа Грі Уляні Синецкой подарунок на Новий рік.

«По-перше, я не можу піти і знайти подарунок через впізнаваності. По-друге, розбудити в собі це бажання дуже важко, тому що в основному всі мої думки в роботі, у моїй музиці, в моїх концертах. На даному етапі просто немає часу, щоб піднести приємний сюрприз», - підкреслив Микита.

Нагадаємо, голі красуні з "ВІА Гри" влаштували гарячу фотосесію прямо на підлозі

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