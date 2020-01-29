Известная певица Ульяна Синецкая, солистка группы "ВИА Гра" показала свою красоту крупным планом

На фото Ульяна показала себя крупным планом. Снимок был сделан по бюст Синецкой. Одежды практически не видно, кроме бретелек от бюстгальтера. Певица позировала в этот раз с распущенными кудрями. Фото получилось очень гармоничным и интересным, пишет Politeka со ссылкой на страничку группы "ВИА Гра".

"Что для вас красота?" - написано под фото.

Фанаты успели поставить почти тысячу лайков, а также несколько комментариев:

"В первую очередь это здоровье,ну и гармония твоего внутреннего мира со внешностью", "Красота ..это страшная сила.....это бальзам для глаз...УВЫ. .но к сожалению...такой счастливый билет выпадает далеко не всем", "Это натуральность и естественность", "Для меня это красота изнутри", "Там где гармония и свет", "Естественность и чувственность (нежность)", "Ульяночка любимая", "Красота,это эстетическое наслаждение и хорошее настроение(на фоне серой,обыденной жизы)".

Ранее мы сообщали, что солистки "ВИА Гры" посветили своими богатствами перед камерой.

Так, участницы группы Эрика Герцер, Ульяна Синецкая и Ольга Меганская предстали в откровенных нарядах в одной из программ.

Звезды позировали в очень коротких топах разных цветов. Благодаря этому можно было заметить тонкие талии звезд и упругие животики. Привлекли внимание и необычные украшения девушек на лице.

Сообщалось, что ALEKSEEV раскрыл, почему не подарил своей любимой Виа Гре Ульяне Синецкой подарок на Новый год.

«Во-первых, я не могу пойти и найти подарок через узнаваемости. Во-вторых, разбудить в себе это желание очень трудно, потому что в основном все мои мысли в работе, в моей музыке, в моих концертах. На данном этапе просто нет времени, чтобы преподнести приятный сюрприз», - подчеркнул Никита.

Напомним, раздетые красавицы из "ВИА Гры" устроили горячую фотосессию прямо на полу

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