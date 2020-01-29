Відома співачка Міша Романова, колишня учасниця групи ВІА Гра, показала новий образ у чорному боді

На фото Романова позує в чорному костюмі, схожому зовні на боді. Також на Міші можна помітити капронові колготи або щось схоже. Образ співачка доповнила яскравим макіяжем. На тлі можна побачити чорний фіранки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже дві тисячі лайків і написали кілька коментарів під фото:

"Ого", "Неймовірна", "Сильна горілка", "Божественна", "Я хочу в твоє кіно".

Раніше ми повідомляли, що зірка ВІА Гри без штанів задерла ногу і показала свою гордість у всій красі.

Романова в цей раз позувала в чорному боді і, можливо, колготах. Міша притулилася до стінки і задерла одну ногу вгору, імітуючи "Людини-павука". Образ співачка доповнила короткими білими волоссям, швидше за все, перукою.

"Людина-павук", - підписала коротко кадр Мишко.

Фанати встигли поставити майже чотири тисячі лайків і кілька коментарів:

"Ракурс не вдалий, шия коротка, в живу ви просто Красуня, фотограф 2ка", "Не вдале фото", "Образ вчительки - збочення", "Ніякої загадки, як пішло. У спіднички, в сукні з такою фігуркою вбиратися б. Неприємне фото".

Повідомлялося, що екс-учасниця групи "ВІА Гра" Міша Романова опублікувала яскраве фото в купальнику.

На знімку дівчина зображена на пляжі біля води, стоячи на колінах. Міша позувала в яскравому купальнику на тонких бретельках, який ідеально підкреслив її пишний бюст.

Струнка фігура і пружна п'ята точка - це ще одні якості, від яких неможливо відвести погляд.

Доповнили відвертий образ Михайлика - стильні темні окуляри.

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