Участница ВИА Гра Ольга Меганская большая любительница пикантных "провокаций" в сети

Певица позировала в необычного цвета белье то ли перед зеркалом, то ли перед профессиональным фотографом - а может - и все одновременно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram «черненькой» из ВИА Гры.

Артистка на новом опубликованном ею снимке предстала в горчичного оттенка бра, или, точнее будет сказать, зеленоватого, с плеч певица спустила белоснежную, вероятно, рубаху и смотрит прямо перед собой. При этом исполнительница свела руки на груди, прикрыв "все самое интересное", как выразились ее поклонники в комментариях.

«Долгие выходные от соцсетей завершаются этим фото. Те, кто использует бюстгальтер как место хранения чего-либо, обязаны поставить лайк😉», - подписала исполнительница свой новый снимок.

Будоражащий воображение мужчин и вызывающий у некоторых женщин зависть кадр Ольги пришелся по вкусу большинству ее поклонников, они отметили, что на фото нет "ничего лишнего" - стильная простая украдка, белье, но не показывающее слишком многого на роскошной фигуре Меганской, хорошее освещение и умеренный макияж на лице звезды.

Ранее сообщалось о том, что на новом профессиональном снимке экс-ВИА Гра Миша Романова предстала в вечернем платье.

Девушка стала «Февралем»-обложкой известного календаря от мужского глянца на будущий год. На авторском фотоснимке пышногрудая красавица искусно изогнулась, сидя на ретро-авто. Волосы Мише уложили классической волной – прическа очень идет фигуристой блондинке, знаменитость также примерила на себя блестящее во всех смыслах этого слова платье – особой пикантности наряду придала зона декольте.

На стройных ножках знаменитости красуются туфли на шпильке в цвет наряда, девушка уверенно смотрит в камеру, на ее ноготках виден также ярко красный лак:

«…Кто из вас родился в феврале, признавайтесь?😏», - спросила звездная красавица у своих поклонников в сети. Стоит ли говорить, что множество ответов, в основном, «воспевали» красоту артистки.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

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