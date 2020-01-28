Екс-ангел Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол похизувалася своїми жіночними формами на новому фото

Зоряна манекенниця роздяглася і показала клас перед камерами. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram топ-моделі.

Так на новому опублікованому кадрі світова знаменитість покрасувалася практично повністю роздягненою - якщо не зважати, що її струнку фігуру прикрашали тільки пара тонких шнурочків і було видно низ, ймовірно, купальника.

Кендіс Свейнпол продемонструвала всі переваги своєї неймовірної, як вважають багато її шанувальники фігури, повернувшись до об'єктиву задом. Варто відзначити, що трусики, які були на манекенниці - просто мініатюрні, а сама артистка чудово справилася зі своєю роллю в кадрі і виглядала на знімку просто чудово.

Шанувальники Кендіс в мережі не втомлююся дивуватися майстерності та артистичності своєї улюблениці і пишуть, що та "спокуслива красуня".

Раніше повідомлялося про те, що екс-янголи Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол та Адріана Ліма знялася в ефектній фотосесії.Топ-моделі позували в білизні і прозорих шатах.

Так на новому опублікованому фото світові знаменитості просто запаморочили голови мільйонам своїх фанів по всьому світу - стрункі красуні приміряли темну мереживну білизну, на їхніх обличчях був незвичайний яскравий макіяж, а тіла - обвила прозора сітка-сукня.

Зірки світового подіуму настільки гарні й спільній роботі, відзначають шанувальники в мережі, що фото "ризикує" стати одними з кращих в індустрії. Екс-ангели Victoria’s Secret знялися разом і позуючи, намагалися донести до аудиторії ідею "миру і краси".

Волосся зоряних красунь уклали назад, макіяж - передбачав підкреслення виразних поглядів спекотних красунь, свої руки манекенниці зімкнули разом і при цьому - обнялися.

Нагадаємо, янгол Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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