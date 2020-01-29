Екс-солістка групи «Серебро» Ольга Серябкіна (Molly) не може залишити в спокої своїх фанатів

На сторінці шанувальників співачки в Instagram опублікували фото, на якому предмет їх зітхання позує в купальнику, пише Politeka.net.

Оля стоїть на четверньках, витончено зігнувшись, щоб продемонструвати красиву фігуру. Струнке тіло з тонкою талією і гладка шкіра виглядають просто шикарно.

Поруч з Олею находитя її колишня колега. Обидві посміхаються прихилившись одна до одної головами.

Позаду видніється море і блакитне небо.

"🤪🤪🤪☀️☀️☀️ Зігрівайтеся цієї холодної зими #molly", - підписала фото фанати Серябкиної.

Майже за годину пост в групі зібрав понад 1500 лайків та багато коментарів.

"Sexy ❤️❤️", "Краще влітку біля багаття, ніж взимку на сонці", "Зігріваємося горілкою і дівчатками😂", "Медуз нема черепашки шукали і теж втекли", "А де груди?", "Molly ilove❤️", "Де це ти Олька", "А де це", "Belle🇮🇹😘", "Ось я вам зараз побалуюсь", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна красувалася, лежачи на підлозі. Кадр схожий на сцену з фільму - виконавиця ніби впала і намагається до чогось або когось дотягнутися.

Предметом активного обговорення в мережі став зовнішній вигляд співачки - вона була без білизни, у всякому разі - без верхньої її частини і таким чином частково, але все ж засвітила свої пишні груди поблизу.

Раніше ми писали, що Оля Серябкіна була в куртці і її портретний знімок примітний не тільки виразним призовним поглядом артистки прямо в об'єктив камери, але і тим, що вона показала свої груди близько.

Ольга так "по-особливому", як зазначили її фани дивиться в камеру, що чоловіки від такого погляду просто "губляться". Крім іншого, шанувальники артистки також відзначили, що при мінімумі макіяжу обличчя Серябкиної завжди залишається дуже привабливим.

Нагадаємо також, що Оля Серябкіна позувала у спідниці та плащі на голе тіло. Не посміхаючись, Ольга дивиться вниз, при цьому тримаючи в руках свої окуляри. Стильний аксесуар дуже підійшов до образу, а ось локація - була трохи дивною: старий килим на паркані і потертий стілець.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Срібло» виявилися парою: приголомшливе зізнання.

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