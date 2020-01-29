Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина (Molly) не может оставить в покое своих фанатов
На странице поклонников певицы в Инстаграм опубликовали фото, на котором предмет их воздыхания позирует в купальнике, пишет Politeka.net.
Оля стоит на четверньках, изящно изогнувшись, чтобы продемонстрировать красивую фигуру. Стройное тело с тонкой талией и гладкая кожа смотрятся просто шикарно.
Рядом с Олей находитя ее бывшая коллега. Обе улыбаются прикоснувшись к друг другу головами.
Позади виднеется море и голубое небо.
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"🤪🤪🤪☀️☀️☀️ Согревайтесь этой холодной зимой #molly", - подписали фото фанаты Серябкиной.
Почти за час пост в группе собрал более 1500 лайков и много комментариев.
"Sexy ❤️❤️", "Лучше летом у костра, чем зимой на солнце", "Согреваемся водкой и девочками😂", "Медуз нэт ракушки искали и тоже убежали", "А где грудь?", "Molly ilove❤️", "Где это ты Олька", "А где это", "Belle🇮🇹😘", "Вот, я вам сейчас побалуюсь", - написали пользователи сети.
Напомним, Ольга Серябкина красовалась, лежа на полу. Кадр походит на сцену из фильма - исполнительница будто упала и пытается до чего-то или кого-то дотянуться.
Предметом активного обсуждения в сети стал внешний вид певицы - она была без белья, во всяком случае - без верхней его части и таким образом частично, но все же засветила свою пышную грудь вблизи.
Ранее мы писали, что Оля Серябкина была в куртке и ее портретный снимок примечателен не только выразительным призывным взглядом артистки прямо в объектив камеры, но и тем, что она показала свою грудь близи.
Ольга так "по-особенному", как отметили ее фаны смотрит в камеру, что мужчины от такого взгляда просто "теряются". Помимо прочего, поклонники артистки также отметили, что при минимуме макияжа лицо Серябкиной всегда остается очень притягательным.
Напомним также, что Оля Серябкина позировала в юбке и плаще на голое тело. Не улыбаясь, Ольга смотрит вниз, при этом держа в руках свои очки. Стильный аксессуар очень подошел к образу, а вот локация - была немного странной: старый ковер на заборе и потертый стул.
Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.
Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.
Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.