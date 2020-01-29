Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина (Molly) не может оставить в покое своих фанатов

На странице поклонников певицы в Инстаграм опубликовали фото, на котором предмет их воздыхания позирует в купальнике, пишет Politeka.net.

Оля стоит на четверньках, изящно изогнувшись, чтобы продемонстрировать красивую фигуру. Стройное тело с тонкой талией и гладкая кожа смотрятся просто шикарно.

Рядом с Олей находитя ее бывшая коллега. Обе улыбаются прикоснувшись к друг другу головами.

Позади виднеется море и голубое небо.

"🤪🤪🤪☀️☀️☀️ Согревайтесь этой холодной зимой #molly", - подписали фото фанаты Серябкиной.

Почти за час пост в группе собрал более 1500 лайков и много комментариев.

"Sexy ❤️❤️", "Лучше летом у костра, чем зимой на солнце", "Согреваемся водкой и девочками😂", "Медуз нэт ракушки искали и тоже убежали", "А где грудь?", "Molly ilove❤️", "Где это ты Олька", "А где это", "Belle🇮🇹😘", "Вот, я вам сейчас побалуюсь", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Серябкина красовалась, лежа на полу. Кадр походит на сцену из фильма - исполнительница будто упала и пытается до чего-то или кого-то дотянуться.

Предметом активного обсуждения в сети стал внешний вид певицы - она была без белья, во всяком случае - без верхней его части и таким образом частично, но все же засветила свою пышную грудь вблизи.

Ранее мы писали, что Оля Серябкина была в куртке и ее портретный снимок примечателен не только выразительным призывным взглядом артистки прямо в объектив камеры, но и тем, что она показала свою грудь близи.

Ольга так "по-особенному", как отметили ее фаны смотрит в камеру, что мужчины от такого взгляда просто "теряются". Помимо прочего, поклонники артистки также отметили, что при минимуме макияжа лицо Серябкиной всегда остается очень притягательным.

Напомним также, что Оля Серябкина позировала в юбке и плаще на голое тело. Не улыбаясь, Ольга смотрит вниз, при этом держа в руках свои очки. Стильный аксессуар очень подошел к образу, а вот локация - была немного странной: старый ковер на заборе и потертый стул.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.