Модель нахилилася, щоб було краще видно

Британська модель, яку за видатні форми назвали другою Кім Кардашьян, Демі Роуз посвітила своїми грудьми прямо на камеру

Красуня одягла топ із зав'язками, який ледь утримує її принади, пише Politeka.net. Також на Роуз можна помітити спідницю на тонкій талії.

Дівчина нахилилася до камери, випнувши своє багатство. Голову вона нахилила набік, а пишне волосся трохи прикрило обличчя.

Гарячий образ Демі завершила ланцюжком з хрестиком.

Легкий макіяж і ідеально гладка шкіра - те, від чого не можна відірвати погляду.

"Хай благословить тебе Бог. 💖 (Це хрестик був моєї мами). Не проходить і дня, щоб я не думала про своїх батьків на небесах.... Господь дає, але і забирає", - підписала фото Демі Роуз.

За п'ять годин пост красуні зібрав понад 300 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів зірці. Люди вважають Демі дуже милою і ангелом, не забуваючи упомяноть про розкіші форми: "Як же це заворожує".

Зазначимо, з 2015 року модель працює в США, вона знімається для журналів і в кліпах.

Нагадаємо, Демі Роуз влаштувала собі зимові канікули в Мексиці, де відпочиває під палючим сонцем, засмагає на пляжі і купається в океані.

З завидною регулярністю на її сторінці в мережі з'являються спокусливі кадри.

Так, модель показала кілька знімків, на яких постала в топі без бретелей. Топік настільки тісний, що ледве може утримати неосяжні принади моделі нижньої білизни.

Раніше ми писали, що Демі Роуз позувала в одній нижній, мереживній білизні.

Лямку чорного ліфчика Демі спустила з плеча. Варто відзначити, що цей самий бюстгальтер ледь стримує пишні груди Роуз.

Також модель знаходилася в чорних прозорих трусиках, що ледь приховують її інтимне місце.

До речі, на Деми були ботфорди, вони ідеально підійшли до развратного образу зірки.

Нагадаємо також, що на відео-бумеранг Демі Роуз постала, прикриваючи великі груди руками. На ній - лише блискучий капелюшок.

Модель опускає і піднімає голову, показуючи своє ангельське личко з мінімумом макіяжу. Крім капелюшки на зірці можна помітити пальця в кільцях.

Нагадаємо, нова Кардашьян прогнулася і засвітила зайве на камеру.

Як повідомляла Politeka, нова Кардашьян показала на камеру все, чим нагородила її природа.

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