Популярна співачка й екс-учасниця групи ВІА Гра Тетяна Котова похвалилася розкішними формами в одному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, дівчина сидить на борту човна, намазавшись при цьому маслом. Можна помітити, що вона спустила бюстгальтер, ефектно підкресливши свої форми.
Уточнимо, що знімок зірки викинула в Сторіс, тому її шанувальники були позбавлені можливості про тілі кумира.
Розпатланий Кіркоров приголомшив жарким знімком з Поляковою: "Наречена чи що"
Дженніфер Лопес ледве втримала все своє добро в тісному ліфчику: «заводить з півоберту»
Коханка Лазарєва після видалення грудей приголомшила божевільною витівкою: "Прилепила прямо на лоб..."
Безсоромна дочка Потапа потрясла ідеальними формами просто на камеру: «красиво стирчать»
Як повідомлялося раніше, співачка і колишня солістка групи "ВІА Гра" Тетяна Котова показала апетитну фігуру в одному купальнику.
Так, опублікованому знімку Котова позує в одному купальнику, приспустивши при цьому халат. Сама білизна ефектно підкреслює форми співачки.
Як можна помітити, Котова одягає окуляри і йде відпочивати на пляж. Однак шанувальники зірки не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира. Знімки дівчина викинула в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра показала фото з відпочинку. На знімку Котова позує в одному купальнику. Можна оцінити на фото ідеальний животик Тетяни. Співачці знадобилися сонцезахисні окуляри.
"Всім Щасливого Різдва. А я тут готуюся до сьогоднішнього концерту. Зазвичай завжди щось пишу перед кожним концертом, але не завжди такий прекрасний вигляд і сонце. Класно-то як. Вгадай, яку пісню буду співати ?", - написала Котова.
Нагадаємо, фігуриста екс-ВІА Гра показала найпотаємніше в пікантному купальнику
Також Politeka повідомляла, що розкішна екс-ВІА Гра засвітила апетитні форми в прозорому наряд
А ще Politeka повідомляла, що спекотна блондинка з ВІА Гри ледве втримала свої "персики" у жаркому топі