Екс-янголи Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол та Адріана Ліма знялася в ефектній фотосесії

Топ-моделі позували в білизні і прозорих шатах. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зоряної манекенниці Свейнпол.

Так на новому опублікованому фото світові знаменитості просто запаморочили голови мільйонам своїх фанів по всьому світу - стрункі красуні приміряли темну мереживну білизну, на їхніх обличчях був незвичайний яскравий макіяж, а тіла - обвила прозора сітка-сукня.

Зірки світового подіуму настільки гарні й спільній роботі, відзначають шанувальники в мережі, що фото "ризикує" стати одними з кращих в індустрії. Екс-ангели Victoria’s Secret знялися разом і позуючи, намагалися донести до аудиторії ідею "миру і краси".

Волосся зоряних красунь уклали назад, макіяж - передбачав підкреслення виразних поглядів спекотних красунь, свої руки манекенниці зімкнули разом і при цьому - обнялися.

"Гаряче як"

"Неймовірно все це ... Настільки органічні, просто божественні"

"Милуватися можна вічно", - пишуть фоловери.

А на іншому своєму також новому опублікованому знімку Кендіс, мабуть, вирішила згадати відпочинок на далекій Ямайці і запостила фото у купальнику.

Відома блондинка кокетливо посміхалася в камеру, при цьому позуючи быля постера із зображенням Боба Марлі. На Кендіс був купальник з енімалістичним принтом, волосся своє красуня розпустила.

Нагадаємо також і про те, що екс-янголи Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол та Даутцен Крус засвітили свої розкішні фігури при мінімумі одягу.

Зоряні манекенниці відпочили на знаменитій Ямайці. Так на опублікованих кадрах моделі вирішили трохи «прибіднитися», порівнявши себе зі «звичайними домогосподарками». На чорно-білому знімку довгоногі екс-ангели Victoria’s Secret позували в тісних купальниках біля однієї зі стійок місцевого пляжного барчика.

Нагадаємо, янгол Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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